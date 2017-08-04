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РМК получит руду с месторождения Лучистое осеньюСегодня в 15:57

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Идет подготовка инфраструктуры будущего рудника.

ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу "Русская медная компания") готовит территорию месторождения Лучистое к строительству коммуникаций будущего карьера. На первом этапе планируется снять потенциально плодородный слой почвы в объеме 30 тысяч кубических метров. Он будет складироваться на территории промплощадки до начала работ по рекультивации карьера.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, в августе к площадке подведут высоковольтные линии электропередач, смонтируют понижающую подстанцию, построят внутренние энергосети. Инвестиции в организацию энергетических коммуникаций составят 2 миллиона рублей. Еще порядка 4,6 миллиона будет направлено на приобретение оборудования для понижающей трансформаторной подстанции.

Сдать первые объекты энергетики в эксплуатацию планируется в сентябре 2017 года. Первая добытая руда с месторождения поступит на переработку осенью этого года.

Карьер "Лучистый" расположен в Домбаровском районе Оренбургской области. Его эксплуатационные запасы составляют 112 тысяч тонн руды.

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