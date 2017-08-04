Протяженностью почти 6 километров.

"ГАЗЭКС" воплощает в жизнь проект Группы "Т Плюс" - "Re: Конструкция 2017". Текущим летом "Екатеринбургская теплосетевая компания" (входит в Группу "Т Плюс") планирует заменить более 70 километров трубопроводов на территории уральской столицы – в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

Специализированное предприятие газового холдинга "ГАЗЭКС" - АО "Газмонтаж" в качестве генеральной подрядной организации проводит техперевооружение теплосетей на 9 участках.

На сегодня заменено около 700 метров труб в районе железнодорожного вокзала. Ведутся работы по улицам Решетникова, Старых Большевиков, Фурманова (от Московской до 8 Марта), от парка Неру до улицы Азина. Предстоит реконструировать участки теплотрасссы по улицам Гурзуфская и Луначарского. Ремонт проводится без отключения горячей воды в домах горожан. Специально для этого построены временные обводные пути.

В том числе, в 2017 году началась реконструкция стратегической для теплоснабжения столицы Урала трассы М-6. Она соединяет Свердловскую ТЭЦ с городскими сетями. За год АО "Газмонтаж" заменит тепломагистрали общей протяженностью почти 6 километров, из них около 2 километров относится к трассе М-6.

Реконструируемый участок расположен в промышленной зоне Екатеринбурга, в районе улиц Автомагистральная–проспект Космонавтов. Работы ведутся в "стесненных обстоятельствах", скромно отмечает руководитель направления теплосетей АО "Газмонтаж" Петр Бессонов - трудиться приходится практически на болоте. Перед установкой опор из котлованов откачивают воду, а дорогу к строительному объекту для большегрузных длинномеров пришлось прорубать сквозь заросшую чащу.

"Начали мы с середины мая. Сначала пришлось очистить дорогу от деревьев и кустарников, потом сделали отсыпку скалой и щебнем, чтобы можно было двигаться строительной технике. Под стыковку тоже место надо подготовить, люди варить в воде не могут", - рассказывает мастер строительно-монтажных работ Станислав Цицилин.

"Варят" здесь не картошку, а трубы. Причем сварщики "Газмонтажа" считаются лучшими профессионалами своего дела. "Мы можем выполнить сварочные работы вдвое быстрее, чем любой другой подрядчик. Причем такого качества не будет ни у кого", - с гордостью говорит Петр Бессонов.

Пропускная способность М-6 после реконструкции будет существенно повышена. Специалисты прокладывают трубы диаметром по 1000 миллиметров вместо прежних 700 и 800 миллиметров. Для снижения теплопотерь будет использоваться новый вид изоляции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга "ГАЗЭКС".

Сегодня на объекте строительные бригады работают без выходных - реконструкция теплотрасс должна быть завершена до начала отопительного сезона.

Следует отметить, что ремонтная кампания на теплосетях Екатеринбурга предусматривает последующее благоустройство. Будет восстановлено не только асфальтовое покрытие, но и высажены новые деревья и кустарники. Более того, для удобства екатеринбуржцев на некоторых участках появятся велосипедные дорожки.

Специализированное предприятие холдинга "ГАЗЭКС" - АО "Газмонтаж" имеет более полувековой опыт строительства газораспределительных сетей. С 2008 года "Газмонтаж" параллельно приступил к строительству объектов теплоснабжения, успешно реализовав пилотный проект по возведению теплотрассы к микрорайону Академический в Екатеринбурге. Накопленный опыт, профессиональный коллектив и мощная материально-техническая база позволяют успешно реализовать сложнейшие проекты развития инфраструктуры территорий.