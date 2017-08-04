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Один из старейших заводов Урала оказался на грани банкротстваСегодня в 15:41

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Из-за долга более чем в 23 миллиона.

На Южном Урале банкротят ООО "Каслинский машиностроительный завод", основанный на базе старейшего уральского предприятия - ООО "Каслинский механический завод".

Иск о банкротстве в арбитражный суд 3 августа 2017 года поступил от Межрайонной инспекции ФНС №20 по Челябинской области. Сумма долга - более 23,1 миллиона рублей. Больше ни о каких деталях не сообщается, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в 2002 году Каслинский механический завод признали банкротом. После этого производственные мощности компании были раскуплены. Цех художественного литья достался "Мечелу". Часть площадок перешла к ООО "Южно-Уральский машиностроительный завод". На этой базе и было создано ООО "Каслинский машиностроительный завод". У ЮУМЗ оперативно получить комментарий не удалось.

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