Екатеринбургский застройщик "Брусника" оштрафован на полмиллиона рублейСегодня в 16:42
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За проволочку с квартирой.
Строительная компания "Брусника" заплатит дольщикам ЖК "Квартал новаторов" по суду более полумиллиона рублей в качестве неустойки за не сданную в срок квартиру. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского областного суда.
Спор между семьей Л. и застройщиком разгорелся в апреле 2017 года. Предметом стала квартира в новостройке на углу улиц Ломоносова-Новаторов. ЖК "Квартал новаторов", который возводила компания "Брусника", должны были сдать в первом половине 2016 года, однако в сентябре дольщиков проинформировали о переносе срока окончания строительства объекта на конец года.
Но и это обещание не было выполнено. В январе 2017 года дольщики рассказали об этой вопиющей истории корреспонденту "Уралинформбюро". "Сейчас нам говорят про март. При этом заблаговременно о задержках никто не предупредил", - сообщила тогда одна из дольщиц проекта Анастасия, посетовав, что платить неустойку в полной мере "Брусника", видимо, не собирается.
Тогда же "Уралинформбюро" направило в компанию "Брусника" официальный запрос и получило ответ от застройщика, в котором утверждалось: "В конце февраля мы планируем начать передачу квартир собственникам. Тем самым, согласно дополнительным соглашениям к договорам долевого участия, квартиры будут переданы до 21 марта". Отставание от графика сдачи дома застройщик тогда объяснил необходимостью выполнить в полном объеме благоустройство и отделочные работы.
Дом на Новаторов-Ломоносова, из-за квартир в котором разгорелся судебный спор. Фото: ekaterinburg.brusnika.ru.
Однако и в апреле, когда компания получила разрешение на ввод дома в эксплуатацию, семья Л. не получила ключей от обещанной 3-х комнатной квартиры, заплатив за нее 4 850 400 рублей. Обращение к руководству девелоперской компании с претензией результатов не принесло. Тогда супруги обратились в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
Выслушав мнения сторон и изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что передача квартиры должна была быть осуществлена не позднее 18 сентября 2016 года. Важным аргументом для судей стал тот факт, что истцы в ожидании обещанной квартиры вынуждены ютиться в однокомнатной квартире с двумя малолетними детьми. Кроме того, семья лишилась дохода, который планировала получать от сдачи в аренду старой квартиры после переезда в новостройку.
Требования истцов суд удовлетворил частично. С ООО "Брусника. Екатеринбург" было взыскано 500 234 рубля, в том числе 300 000 рублей – неустойка, 165 000 – штраф, 30 000 рублей – компенсация морального вреда, 5 234 рубля – госпошлина. Ответчик не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.
Следует добавить, что ЖК «Квартал новаторов» — не единственный долевой объект "Брусники", на который со стороны дольщиков поступают жалобы. В сентябре 2016 года 20 пайщиков ЖК "Каменный ручей" подали иск к компании в Арбитражный суд Свердловской области. Они потребовали от "Брусника. Екатеринбург" передачи в собственность 20 квартир, в строительство которых они вкладывались при прежнем застройщике (ООО "Каменный ручей") через инвестиционные паи. Вместо квартир новый застройщик предложил пайщикам денежную компенсацию, однако вскоре и про это обещание было забыто.
Судебный процесс по иску пайщиков "Каменного ручья" идет до сих пор. В феврале суд первой инстанции встал на сторону застройщика, однако Апелляционный суд Перми признал законным требование о возврате пайщикам денежной компенсации . "Брусника" подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа, который, в свою очередь, приостановил действие "пермского" акта до 11 сентября.
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