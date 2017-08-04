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Минприроды России опровергло своего "десятикратного" министраСегодня в 16:49

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На Байкале.

Минприроды России дезавуировало заявление своего министра о необходимости уменьшить водоохранную зону озера Байкал в 10 раз. Об этом свидетельствует ответ, полученный "Уралинформбюро" на запрос в данное ведомство.

4 августа РИА "Новости" распространило цитату из выступления главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского на заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал в Улан-Удэ. Говоря о необходимости скорректировать водоохранную зону самого глубокого в мире озера, министр якобы заявил: "Мы уже с коллегами начали работу. Уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнению границ, ограничивая ее площади с 57 тысяч квадратных километров до 5,9 тысячи квадратных километров. Это практически в десять раз уменьшение".

"Уралинформбюро" обратилось в Минприроды РФ за разъяснениями. Судя по официальному ответу, подписанному руководителем пресс-службы Николаем Гудковым, граница водоохранной зоны Байкала в ближайшее время действительно будет скорректирована. Проект корректировки разработан на основе предложений Российской академии наук и уже направлен на согласование главам Республики Бурятия и Иркутской области.

"Новая граница водоохранной зоны озера Байкал позволит избежать излишних ограничений для хозяйственной деятельности. При этом внесение изменений не повлечет и снижения режима охраны озера в силу жестких запретов на осуществление отдельных видов деятельности в границах центральной экологической зоны Байкала". - приводит пресс-служба точную цитату министра Сергея Донского. Однако точные размеры новой водоохранной зоны в документе не названы. Откуда взялась фраза "уменьшить в 10 раз", пресс-служба министерства не пояснила.

На сегодняшний день площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал составляет 57,2 тысяч квадратных километров, в границах которой расположено 159 населенных пунктов с населением порядка 128,4 тысячи человек. Также в этой зоне расположено 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 полигонов хранения твердых коммунальных отходов, 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и порядка 540 километров дорог без твердого покрытия.

По словам сотрудников министерства, корректировка границ позволит обеспечить устранение сложностей, связанных с движением транспортных средств, размещением кладбищ и мест для ТКО.

Следует отметить, что 4 августа президент Владимир Путин в ходе посещения Байкала поручил разработать план ликвидации экологического ущерба, нанесенного озеру промышленной деятельностью.

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