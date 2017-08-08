Он готов вложить в хозяйство 12 миллиардов.

В администрацию Нижнего Тагила поступило предложение от потенциального инвестора, готового взять в концессию "Водоканал-НТ". С инициативой выступила, как и ожидалось, "Уральская водная компания". Она готова вложить в модернизацию хозяйства порядка 12 миллиардов рублей - именно на такую сумму коммерсантам одобрил кредит один из европейских банков. Ранее общественники озвучивали иную предполагаемую сумму соглашения - порядка 20 миллиардов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, заявку УВК рассмотрят в течение 30 дней. Для заключения договора с инвестором чиновникам придется провести конкурс.

В УВК оперативно получить комментарий не удалось.

Стоит отметить, ранее эксперты заявляли, что реализация концессионного соглашения в Нижнем Тагиле в том виде, в котором она планируется, невозможна. Сообщалось, что возвращать вложенные средства бизнесмены будут за счет увеличения тарифов для населения. Однако законодательство не позволяет это сделать. Кроме того, по словам экспертов, суммы соглашения с потенциальными инвесторами сильно завышены. Реальная стоимость модернизации коммунального хозяйства - порядка 9 миллиардов рублей.

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