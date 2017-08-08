×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Для тагильского водоканала нашли инвестора07 августа в 11:29

  • Текст

Он готов вложить в хозяйство 12 миллиардов.

В администрацию Нижнего Тагила поступило предложение от потенциального инвестора, готового взять в концессию "Водоканал-НТ". С инициативой выступила, как и ожидалось, "Уральская водная компания". Она готова вложить в модернизацию хозяйства порядка 12 миллиардов рублей - именно на такую сумму коммерсантам одобрил кредит один из европейских банков. Ранее общественники озвучивали иную предполагаемую сумму соглашения - порядка 20 миллиардов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, заявку УВК рассмотрят в течение 30 дней. Для заключения договора с инвестором чиновникам придется провести конкурс.

В УВК оперативно получить комментарий не удалось.

Стоит отметить, ранее эксперты заявляли, что реализация концессионного соглашения в Нижнем Тагиле в том виде, в котором она планируется, невозможна. Сообщалось, что возвращать вложенные средства бизнесмены будут за счет увеличения тарифов для населения. Однако законодательство не позволяет это сделать. Кроме того, по словам экспертов, суммы соглашения с потенциальными инвесторами сильно завышены. Реальная стоимость модернизации коммунального хозяйства - порядка 9 миллиардов рублей.

Ранее по теме:
Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×