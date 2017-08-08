По просьбе Куйвашева.

В возведении ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге могут принять участие студенческие стройотряды Свердловской области.

Такое предложение им сделал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в ходе фестиваля "Знаменка", прошедшего 4-6 августа на берегу реки Пышма у подножия Дивьей горы, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"У нас есть большие шансы на победу. А в том случае, если мы выиграем, нам необходимо будет построить около 1 миллиона квадратных метров недвижимости — арендного жилья, апартаментов — для гостей выставки. Выставка будет проходить полгода, за это время город посетят по приблизительным подсчетам 30-35 миллионов человек. Их надо где-то разместить. И без стройотрядов нам такой проект не осилить", — заявил в беседе со студентами Е.Куйвашев.

В ответ бойцы ССО предложили врио губернатора рассмотреть возможность включения "Знаменки" в культурную программу выставки, если она будет проходить в Екатеринбурге, и обсудили вариант проведения "Знаменки-2025" не на традиционной фестивальной поляне, а на берегу ВИЗ-пруда. Глава Свердловской области назвал это предложение интересным.

Площадка на южном берегу ВИЗ-пруда была выбрана для строительства ЭКСПО-парка в мае 2017 года. "Скорее всего, за основу будет взят проект планировки ЭКСПО-парка, разработанный под ЭКСПО-2020, - сообщил тогда глава горадминистрации Александр Якоб корреспонденту "Уралинформбюро". - Разумеется, он будет дорабатываться с учетом концептуальной идеи ЭКСПО-2025. В целом участок был хорошо проработан в свое время, хотя нельзя исключить, что другие участки тоже будут рассматриваться".

Следует напомнить, что заявка Екатеринбурга на участие в конкурсе городов, претендующих на проведение ЭКСПО-2025, была направлена в Международное бюро выставок 22 мая 2017 года. Главными конкурентами уральской столицы станут Париж, Осака и Баку.