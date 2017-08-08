ЭКСПО-парк построят свердловские студенты07 августа в 13:11
- Текст
По просьбе Куйвашева.
В возведении ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге могут принять участие студенческие стройотряды Свердловской области.
Такое предложение им сделал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в ходе фестиваля "Знаменка", прошедшего 4-6 августа на берегу реки Пышма у подножия Дивьей горы, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
"У нас есть большие шансы на победу. А в том случае, если мы выиграем, нам необходимо будет построить около 1 миллиона квадратных метров недвижимости — арендного жилья, апартаментов — для гостей выставки. Выставка будет проходить полгода, за это время город посетят по приблизительным подсчетам 30-35 миллионов человек. Их надо где-то разместить. И без стройотрядов нам такой проект не осилить", — заявил в беседе со студентами Е.Куйвашев.
В ответ бойцы ССО предложили врио губернатора рассмотреть возможность включения "Знаменки" в культурную программу выставки, если она будет проходить в Екатеринбурге, и обсудили вариант проведения "Знаменки-2025" не на традиционной фестивальной поляне, а на берегу ВИЗ-пруда. Глава Свердловской области назвал это предложение интересным.
Площадка на южном берегу ВИЗ-пруда была выбрана для строительства ЭКСПО-парка в мае 2017 года. "Скорее всего, за основу будет взят проект планировки ЭКСПО-парка, разработанный под ЭКСПО-2020, - сообщил тогда глава горадминистрации Александр Якоб корреспонденту "Уралинформбюро". - Разумеется, он будет дорабатываться с учетом концептуальной идеи ЭКСПО-2025. В целом участок был хорошо проработан в свое время, хотя нельзя исключить, что другие участки тоже будут рассматриваться".
Следует напомнить, что заявка Екатеринбурга на участие в конкурсе городов, претендующих на проведение ЭКСПО-2025, была направлена в Международное бюро выставок 22 мая 2017 года. Главными конкурентами уральской столицы станут Париж, Осака и Баку.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:07
ФАС добивается снижения роуминговых тарифов
Внутри России.Сегодня в 14:52
19-летний украинец 3 суток дрейфовал на батуте в Черном море
Без воды и еды.Сегодня в 14:50
Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
Новоизбранный глава подписал документ о вступлении в должность.Сегодня в 14:41
В Екатеринбурге суд выселил отдел полиции №14
Из разваливающегося здания.Сегодня в 14:32
Екатеринбурсгкий завод отстроит "смертельный" корпус
И не только его.Сегодня в 14:27
Тюменцы получили около 1000 дисконтных карт сети АЗС "Новый Поток"
Под занавес акции "Лови момент".Сегодня в 14:18
Начался судебный процесс по делу Улюкаева
Обвиняемого в получении крупной взятки.Сегодня в 14:07
"АльфаСтрахование" проследит за запуском "Протон-М"
В рамках страхования гражданской ответственности.Сегодня в 13:50
Акционеры "Уфалейникеля" решили ликвидировать предприятие
Сокращенных заводчан устроят в его бывшие подразделения.Сегодня в 13:47
В Прикамье автобус сбил пешехода на "зебре"
Мужчину госпитализировали.Сегодня в 13:45
На Южном Урале фура без тормозов опрокинулась в кювет
Дальнобойщик отделался легкими травмами.Сегодня в 13:43
Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
Контракт расторгнут.Сегодня в 13:37
В Зауралье педофила отправили за решетку на 20 лет
За надругательство над 3 девочками.Сегодня в 13:33
Свердловчанин грозился взорвать мост подушкой
Ему вынесли приговор.Сегодня в 13:31
Ушедшим миасским чиновникам нашли замену
Спустя месяц.
Ещё в сюжете «EXPO-2025»
Главные новости
- Сегодня в 14:50Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
- Сегодня в 13:43Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
- Сегодня в 12:47Транспортировку пострадавшей в ДТП на Кипре челябинки отложили
- Сегодня в 12:32Екатеринбург первым в России подготовил тренировочные площадки ЧМ-2018
- Сегодня в 12:29Сергей Удальцов вышел на свободу
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".