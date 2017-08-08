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"Транснефть – Сибирь" выпустила в реки Югры более 9 миллионов мальков07 августа в 15:18

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Чира и пеляди.

АО "Транснефть – Сибирь" осуществило выпуски мальков ценных пород рыб в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна. На эти цели было направлено более 33 миллионов рублей. Биоресурсы восполнялись в рамках проводимой реконструкции объектов в зоне ответственности всех управлений магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь". Мероприятия были выполнены в соответствии с программой возмещения возможного ущерба природной среде, действующей в АО "Транснефть – Сибирь".

В июне 2017 года в протоку Ендырская (на территории ХМАО-Югры) было выпущено более 409 тысяч мальков чира, а в июле в реку Иртыш и протоку Старый Иртыш заселили свыше 8,7 миллиона мальков пеляди.

АО "Транснефть – Сибирь" ранее заключило договор с Государственным научно-производственным центром рыбного хозяйства и Сладковским товарным рыбоводческим хозяйством на выращивание и выпуск молоди рыб ценных пород. Подобные мероприятия являются частью реализации экополитики ПАО "Транснефть", они направлены на уменьшение негативного воздействия производственной деятельности на репродуктивность рыб и поддержание их видового разнообразия.

В ближайшие 2 месяца предприятие планирует выпустить в реки Обь-Иртышского бассейна еще около 800 тысяч мальков пеляди и пыжьяна, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть-Сибирь".

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