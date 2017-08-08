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На Южном Урале суд арестовал 25 самолетов07 августа в 16:04

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Из-за долгов авиакомпании.

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на 25 учебно-тренировочных самолетов малого класса авиакомпании "Челавиа". Воздушные суда, с которыми теперь запрещены регистрационные действия, станут обеспечением в судебном споре вокруг предприятия.

За компанией числится долг в 53 миллиона рублей. Бывшие владельцы фирмы продали свои доли, но так и не получили денег за них и потребовали ввести обеспечительные меры.

"По настоящее время оплата действительной стоимости доли ответчиком не произведена, ответчик на контакт не идет и уклоняется от предусмотренных законом выплат, вышедшим участникам общества", – говорится в решении суда.

Авиакомпания "Челавиа" продает и сдает в аренду самолеты, передает "Уралинформбюро".

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