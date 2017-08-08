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На Южном Урале две фирмы заподозрили в сговоре на 400 миллионов07 августа в 17:23

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Проводится расследование.

Южноуральские антимонопольщики заподозрили ООО "Мирамед" и ООО "Канон" в сговоре при участии в аукционах на поставку расходных материалов для операций по протезированию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС, речь идет о 148 закупках на 400 миллионов рублей. В течение 2014-2017 годов компании поставляли товары в Свердловскую, Ярославскую, Курганскую, Самарскую, Оренбургскую и Архангельскую области, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Республику Крым, Чувашию и Башкортостан.

Сейчас Челябинское УФАС готовит запросы в адрес заказчиков и электронной площадки для выяснения всех обстоятельств проведенных торгов. После получения необходимых документов будет решаться вопрос о возбуждении дела.

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