Из собственного кармана.

Правительство Свердловской области решило подключить строительные саморегулируемые организации (СРО) к контролю за капремонтом многоквартирных жилых домов. Соглашение о сотрудничестве в данной сфере подписали региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и координатор Национальной ассоциации строителей в Уральском федеральном округе Сергей Лекомцев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики, это - первое в России соглашение подобного рода. На данный момент в нем участвуют семь саморегулируемых организацией Среднего Урала.

Цель нововведения - ужесточить ответственность подрядчиков, производящих капремонт жилых домов, за конечный результат работы. Теперь, если компания, входящая в ту или иную СРО, выполнила капремонт плохо, финансовые затраты и репутационные риски лягут на все объединение.

Выплачивать пострадавшим компенсацию за некачественный капремонт подрядчики будут из средств двух фондов: возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Оба формируются из взносов компаний, участвующих в закупках для государственных и муниципальных нужд.

Следует напомнить, что наличие у СРО таких фондов является обязательным условием их допуска к капремонту многоквартирников.

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