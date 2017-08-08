×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские СРО заплатят за плохой капремонт07 августа в 17:36

  • Текст

Из собственного кармана.

Правительство Свердловской области решило подключить строительные саморегулируемые организации (СРО) к контролю за капремонтом многоквартирных жилых домов. Соглашение о сотрудничестве в данной сфере подписали региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и координатор Национальной ассоциации строителей в Уральском федеральном округе Сергей Лекомцев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики, это - первое в России соглашение подобного рода. На данный момент в нем участвуют семь саморегулируемых организацией Среднего Урала.

Цель нововведения - ужесточить ответственность подрядчиков, производящих капремонт жилых домов, за конечный результат работы. Теперь, если компания, входящая в ту или иную СРО, выполнила капремонт плохо, финансовые затраты и репутационные риски лягут на все объединение.

Выплачивать пострадавшим компенсацию за некачественный капремонт подрядчики будут из средств двух фондов: возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Оба формируются из взносов компаний, участвующих в закупках для государственных и муниципальных нужд.

Следует напомнить, что наличие у СРО таких фондов является обязательным условием их допуска к капремонту многоквартирников.

Ранее по теме:
В России "капитальных" подрядчиков заставят вступить в СРО

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×