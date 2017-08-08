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ВСМПО-Авсима реконструирует травильные отделения за 40 миллионовСегодня в 10:02

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Чтобы сделать производство безопасным.

Корпорация ВСМПО-Ависма проводит реконструкцию травильных отделений прессового, трубопрофильного и сортопрокатного цеха. Проект, реализующийся в рамках новых федеральных норм и правил для химически-опасного производства, обойдется в 40 миллионов рублей.

Дополнительное оборудование устанавливается в цехе №3 ВСМПО - там действуют два травильных отделения: на трубопрокатном участке, где применяется соляно-плавиковая кислота, и на участке сдачи, где травление идет с помощью азотно-плавиковой кислоты.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, уже смонтирована система аварийной вытяжной вентиляции, которая при возникновении нештатной ситуации запустится автоматически. Сейчас идет ее пусконаладка.

Параллельно монтируется система контроля уровня кислоты в транспортных емкостях, что позволит исключить переливание опасной жидкости. Подобные датчики будут установлены и в емкостях, принимающих отработанные растворы после травления.

По словам начальника центральной испытательной лаборатории управления системой охраны окружающей и производственной среды ВСМПО Андрея Головина, в рабочих зонах травильных отделений предусмотрена также система, измеряющая содержание вредных паров кислоты в воздухе.

"При превышении допустимого уровня она подаст звуковой сигнал. В цехе №3 уже запущена в эксплуатацию сигнализация, которая поднимет тревогу, если какая-нибудь из вентиляционных систем травильного отделения выйдет из строя", - поясняет он.

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