Аренда офисов в Екатеринбурге взлетела в ценеСегодня в 11:14
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А "советское наследие" подешевело.
Аренда офисов в Екатеринбурге дорожает, а их стоимость при продаже, наоборот, упала. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в Уральской палате недвижимости.
Более всего (на 10%) подорожала аренда офисных помещений класса В: теперь съем таких офисов обойдется в 770 тысяч рублей в месяц, включая НДС и операционные расходы. Рост стоимости аренды по офисам класса А составил 5%. Чтобы арендовать их, предпринимателям придется выложить из кармана больше 1,2 миллиона рублей в месяц.
Аналитики УПН объясняют удорожание аренды офисов классов А, В и В+ сдачей крупных объектов в центре города, которые долго находились в стадии строительства. Это подогрело интерес к ним у потенциальных арендаторов.
Соответственно, сократился и объем пустующих офисных площадей: в классе А - с 29% до 27%, в классе В - с 19% до 17%. "Тенденция к росту вакантных площадей остановлена, часть пустующих помещений нашла арендаторов, но говорить о серьезных изменениях в этой области пока рано". — считает аналитик УПН Михаил Хорьков.
Одновременно снизилась продажная цена офисов - в среднем на 3%. Однако это снижение наблюдается не на всем рынке, а только в сегментах В, С и D. По мнению Хорькова, это вызвано длительным процессом снижения арендных ставок, из-за чего между ставками и ценами образовался серьезный разрыв.
"Цены сейчас снижают в основном мелкие и средние собственники офисных помещений, которые ставили перед собой низкие инвестиционные цели, — считает собеседник агентства. — Например, быстро заработать на сдаче помещений. Сегодня эти помещения уже не приносят высоких доходов, да и расположены они не в лучших зданиях. Поэтому такие неэффективные и непривлекательные объекты проще продать".
Следует отметить, что львиную долю офисных площадей Екатеринбурга составляют помещения классов С и D — здания советского времени постройки (НИИ, заводы и так далее), перепрофилированные под офисное использование. По данным Уральской палаты недвижимости, в общей массе офисов "советское наследие" составляет 37%. При этом на долю офисов классов А, В и В+ приходится 34% площадей - порядка 900 тысяч квадратных метров.
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