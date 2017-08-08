В течение месяца.

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала ревизию в Златоустовском городском округе. Как пояснил "Уралинформбюро" председатель КСП Алексей Лошкин, проверочные мероприятия носят общий характер: "Сроки стандартные – не менее месяца. В зависимости от объема финансирования могут быть увеличены".

Аудиторы проверят использование средств, выделенных на капитальное строительство, а также реконструкцию и ремонт в рамках реализации государственных программ и приоритетных проектов. В частности, оценят финансовую сторону таких мероприятий, как реконструкция лыжного стадиона, гидротехнических сооружений городского пруда на реке Ай, ремонт дорог, дворовых территорий и переселение граждан из аварийного жилья.