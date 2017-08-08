За 10 лет.

В 2016 году почти треть валового регионального продукта Тюменской области пришлась на долю промышленности (31,5%). В 2007 году данный показатель составлял всего 9%, пример тогда подавала торговля, которая формировала более половины ВРП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, за 2007-2016 годы индекс промпроизводства в регионе вырос втрое. Появилось 35 крупных и около 100 малых промышленных предприятий.

Следует отметить, что по объему инвестиций на душу населения Тюменская область входит в десятку лидеров в России, почти вдвое превышая среднероссийский показатель, а по инвестициям в обрабатывающий сектор - более чем в 5 раз.

Инвестиционный бум обеспечен прежде всего активной реализацией проектов в нефтехимии. В их числе Тобольская промышленная площадка СИБУРа, строительство Антипинского НПЗ. Также активно воплощаются в жизнь транспортные проекты.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркивает, что в регионе действует развитая инфраструктура поддержки бизнеса. Помимо финансовой и имущественной поддержки, инвесторы получают информационное, консультационное и другие виды содействия.

"Для нас одинаково дорог и масштабный многомиллиардный проект, и проект на миллион рублей с несколькими рабочими местами. Важно, что и те, и другие обеспечивают дальнейшее развитие территории", - заключил глава региона.