×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменцы получили около 1000 дисконтных карт сети АЗС "Новый Поток"Сегодня в 14:27

  • Текст

Под занавес акции "Лови момент".

ООО "Нью Петрол Тюмень" – оператор сети АЗС и розничный дистрибьютор ГК "Новый Поток" – подарило тюменцам дисконтные карты. Они предоставляют скидки при оплате топлива на автозаправочных станциях "Новый Поток". Акция была проведена в честь 431-летия со дня основания Тюмени.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, карту мог получить любой горожанин, посетивший 29 июля тюменскую площадь Борцов революции. Помимо этого, специалисты "Нью Петрол Тюмень" консультировали всех желающих по вопросам деятельности предприятия. Всего было роздано около 1000 карт.

Вручение карт стало завершающим мероприятием июльской акции "Лови момент". В ее рамках за каждый литр газа (при заправке более 35 литров) клиенты получали скидку в 1 рубль.

Сеть АЗС "Новый Поток" активно развивается, насчитывая 30 автозаправочных станций в Тюменской и Курганской областях. На АЗС реализуются высококачественные нефтепродукты, среди которых дизтопливо стандарта Евро-5 и газ пропан-бутан производства Антипинского НПЗ – основного нефтеперерабатывающего предприятия New Stream Group.

После запуска установки производства высокооктановых бензинов – ассортимент пополнится бензинами АИ-92, АИ-95 от Антипинского НПЗ.

В июне начала работу круглосуточная горячая линия сети АЗС "Новый Поток". По бесплатному номеру 8 800 770 05 09 можно узнать о видах реализуемого топлива, скидках и спецакциях. Там же есть возможность зарегистрировать обращение в случае возникновения проблем при обслуживании на автозаправочной станции или направить предложения по повышению качества и уровню сервиса.

ГК "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в Группу входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×