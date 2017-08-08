Под занавес акции "Лови момент".

ООО "Нью Петрол Тюмень" – оператор сети АЗС и розничный дистрибьютор ГК "Новый Поток" – подарило тюменцам дисконтные карты. Они предоставляют скидки при оплате топлива на автозаправочных станциях "Новый Поток". Акция была проведена в честь 431-летия со дня основания Тюмени.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, карту мог получить любой горожанин, посетивший 29 июля тюменскую площадь Борцов революции. Помимо этого, специалисты "Нью Петрол Тюмень" консультировали всех желающих по вопросам деятельности предприятия. Всего было роздано около 1000 карт.

Вручение карт стало завершающим мероприятием июльской акции "Лови момент". В ее рамках за каждый литр газа (при заправке более 35 литров) клиенты получали скидку в 1 рубль.

Сеть АЗС "Новый Поток" активно развивается, насчитывая 30 автозаправочных станций в Тюменской и Курганской областях. На АЗС реализуются высококачественные нефтепродукты, среди которых дизтопливо стандарта Евро-5 и газ пропан-бутан производства Антипинского НПЗ – основного нефтеперерабатывающего предприятия New Stream Group.

После запуска установки производства высокооктановых бензинов – ассортимент пополнится бензинами АИ-92, АИ-95 от Антипинского НПЗ.

В июне начала работу круглосуточная горячая линия сети АЗС "Новый Поток". По бесплатному номеру 8 800 770 05 09 можно узнать о видах реализуемого топлива, скидках и спецакциях. Там же есть возможность зарегистрировать обращение в случае возникновения проблем при обслуживании на автозаправочной станции или направить предложения по повышению качества и уровню сервиса.

ГК "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в Группу входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).