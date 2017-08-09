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Мерзнущему Белоярскому ГО выделили деньги на новую котельную08 августа в 16:05

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11,5 миллиона.

Белоярскому городскому округу выделили 11,5 миллиона рублей из областного бюджета на новую газовую котельную. Она будет отапливать микрорайон Кристалл, туберкулезную больницу и санаторий.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, речь идет не о строительстве теплоисточника. Объект был ранее построен частным лицом. Коммерсанты просто предложили администрации выкупить котельную.

"В прошлом году этот район отапливался с помощью угольной котельной 1965 года постройки. Ее износ составляет порядка 95%, эксплуатировать ее уже нецелесообразно", - добавили в департаменте.

Как рассказала "Уралинформбюро" редактор местной газеты Наталья Зайка, теплоисточника вполне хватит для обогрева микрорайона Кристалл. Однако проблемы с отапливанием центра поселка по-прежнему не решены.

"11,5 миллиона - это та сумма, в которую эксперты оценили котельную. Сам частник просил за нее 16 миллионов. Не исключаю, что сейчас он согласился на меньшую сумму", - поделилась Наталья Зайка.

Глава Белоярского ГО Павел Юдин с журналистом информагентства общаться отказался.

Стоит отметить, что белоярцы встречают зиму с холодными батареями уже не первый год. В апреле 2016 года экс-начальника отдела капстроительства Сергея Вшивкова осудили за превышение должностных полномочий и халатность. Его приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, а также лишили права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 1 год. Бывшего замглавы округа по ЖКХ Сергея Прохоренко посадили на 9 лет за получение взятки в особо крупном размере.

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