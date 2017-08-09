В 2018 году.

В Тюменской области в 2018 году планируют создать агроиндустриальный парк "Ишимский". На его базе будут реализованы три крупных инвестпроекта.

Так, зернохаб будет обслуживать не только предприятия Тюменской области, но и соседних регионов. Часть зерновых пойдет на экспорт. Дополнением зернохабу станут 2 завода по переработке пшеницы. Сейчас ведется поиск инвесторов под все три проекта, сообщили "Уралинформбюро" в Агентстве инфраструктурного развития региона, созданного при поддержке правительства Тюменской области.

Как пояснил гендиректор агентства Андрей Саносян, парк "Ишимский" станет одним из проектов, на котором будет отрабатываться механизм создания и развития агроиндустриальных парков в РФ.

По словам сопредседателя правления Ассоциации индустриальных парков Максима Паздникова, на сегодня агроиндустриальных парков в России очень мало. Реально функционирует 3-5 проектов, еще 25-30 находятся в стадии разработки документации и проектирования.

"До недавних пор никто до конца не понимал, какова специфика агроиндустриальной площадки, какие объекты должны присутствовать на территории такого парка, какие компании могут претендовать на статус резидентов", - рассказал он, добавив, что необходимый опыт сейчас накоплен и обобщается.

По итогам нацстандарт индустриального парка дополнится новыми требованиями, отражающими аграрную специфику. В частности, подобные проекты будут ограничены переработкой сельхозпродукции и производством продуктов питания. Резидентами смогут стать и селекционные предприятия. В структуру территории таких парков можно будет включать земли сельхозназначения. Однако их доля не должна превышать 25%.

Следует отметить, что проект агроиндустриального парка в Тюменской области реализуется неслучайно. Поддержке бизнеса в регионе всегда уделяется особое внимание. Местные власти активно используют механизмы финансового, имущественного, информационного, консультационного, обучающего и иного государственного содействия.

"Для нас одинаково дорог и масштабный многомиллиардный проект, и проект на миллион рублей с несколькими рабочими местами. Важно, что и те, и другие обеспечивают дальнейшее развитие территории", - подчеркивает глава Тюменской области Владимир Якушев.