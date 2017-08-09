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В Тюмени пустят с молотка "Городскую усадьбу"08 августа в 18:37

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И Дом Привалова.

В Тюмени два объекта культурного наследия выставлены на аукцион. Региональный Фонд имущества готов расстаться с деревянной "Городской усадьбой" на улице Семакова, 1 и Домом В.Н.Привалова на Кирова, 10. Обоим зданиям необходима масштабная реставрация, сообщили "Уралинформбюро" в Департамент имущественных отношений Тюменской области.


Фото: "Яндекс.Карты"

За двухэтажный особняк на Кирова планируется выручить более 7,7 миллиона рублей. Значительная часть этой суммы - 7 миллионов рублей - стоимость 864 квадратных метров прилегающего участка. Новый собственник обязан провести на объекте восстановительные работы стоимостью почти 39,5 миллиона рублей.

Одноэтажная усадьба оценена в 12,6 миллиона рублей, в том числе почти на 11 миллионов "вытянули" прилегающие к домику 13 соток. Затраты на реставрацию в этом случае оценены в 74 миллиона рублей.

На восстановление объектов культурного наследия в обоих случаях дается 3 года. Заявки на участие в торгах, намеченных на 8 сентября, принимаются с 9 августа.

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