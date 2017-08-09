Для будущих поколений.

Строительство "Ледовой арены" на месте недостроенной телебашни может снизить качество построенных и будущих жилых объектов в этой части города. Об этом заявил генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев, передает "Уралинформбюро".

"Если честно, мне эта идея (сносить телебашню ради строительства "Ледовой арены" — прим. ред.) не нравится, — прокомментировал Ананьев планы УГМК-холдинга. — Ледовую арену лучше строить там, где можно разместить машины. Во всем мире тренды сейчас обратные: там большие арены и стадионы стараются строить за городом, чтобы не мешать людям отдыхать в центре города".

По мнению руководителя "Атомстройкомплекса", сносить телебашню тоже будет не самым правильным решением. "Наша задача — не навредить городу, постараться улучшить то, что нам передано, — считает он. — Башня, конечно, недостроенный объект, и не украшает город, но наше дело подумать, как ее облагородить, сделать так, чтобы она не бросалась в глаза, и вернуться к ней, когда представится такая возможность. Или оставить для будущих поколений". При этом опасения некоторых строителей, что башня однажды сама рухнет из-за усталости бетона, Ананьев назвал "непрофессиональными".

Следует напомнить, что идею снести башню озвучил в конце июля врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Незадолго до этого депутаты областного Заксобрания одобрили передачу телебашни и земельного участка под ней в качестве взноса в уставной капитал АО "Ледовая арена" для строительства на этом участке одноименного спортивного сооружения на 15 тысяч зрителей. При этом 40% акций АО "Ледовая арена" будет в собственности Свердловской области, а 60% отойдет УГМК.

Ранее по теме:

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"