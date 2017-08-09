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Екатеринбургу не грозит рост цен на жилье08 августа в 19:17

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Как и их падение.

Цены на жилье в Екатеринбурге в ближайшее время не изменятся. Такой прогноз сделал 8 августа генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев, передает "Уралинформбюро".

По его мнению, сейчас нет причин для подорожания недвижимости. "Сегодня предложение на рынке большое, в том числе и по готовым квартирам. Кроме того, стартуют новые стройки. Ничто не предвещает роста цен", — заявил Ананьев. Но ожидать падения цен тоже не стоит: маржинальность рынка невысока, стоимость строительства не уменьшается. А дефицит предложений, который наблюдается в некоторых районах города, только подстегивает спрос у потенциальных покупателей.

Следует добавить, что стабилизация цен на рынке недвижимости, прежде всего вторичном, наметилась только во втором полугодии 2017-го. А с февраля по май этого года цены на квартиры в этом сегменте снизились на 13%. Однако в июле во вторичном секторе отмечен небольшой рост цен — на 0,2%.

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