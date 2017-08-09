"Атомстройкомплекс" избавил Эльмаш от бараковСегодня в 09:54
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Ананьев рассказал о пяти проектах компании.
Несмотря на общую экономическую ситуацию, компания "Атостройкомплекс" планирует в 2018 году нарастить объемы вводимого жилья и разнообразить структуру предложения. Об этом 8 августа заявил генеральный директор компании Валерий Ананьев, сообщает "Уралинформбюро"
Среди наиболее перспективных проектов, к реализации которых компания уже приступила, он выделил пять. Это проекты по застройке микрорайона "Юг Центра", улиц Ползунова и Суходольской, а также строительство ЖК "Балтийский" (район УНЦ) и 25-этажного дома на улице Цвиллинга.
Строительство на улице Ползунова и в микрорайоне "Юг Центра" — характерный пример развития застроенной территории. "На Эльмаше вечный дефицит предложения, и мы рассчитываем удовлетворить его современным жильем. В этом году уже выходим на объект на Ползунова, все бараки уже снесли, сейчас нужно оформить землю и начать строительство", — сообщил Ананьев.
Что касается территории "Юга Центра", там компания осваивает территорию вместе с другими застройщиками и также планирует в этом году выйти на площадку. В планах "Атомстройкомплекса" на этом участке — сдать свыше 100 тысяч квадратных метров современного комфортабельного жилья.
Отдельно руководитель компании коснулся планов по строительству жилья на территориях, соседствующих с районом "Академический". Например, ЖК "Балтийский" (район улиц Вонсовского и Михеева) возводится на землях Уральского научного центра. Поэтому больше 15% жилья, которое компания планирует здесь построить, будет отдано Уральскому отделению Академии наук России.
Кроме того, в этом районе имеется участок федеральной земли площадью 80 000 квадратных метров, который ранее хотели отдать Уральскому аграрному университету. На него сегодня претендуют сразу несколько компаний. На днях АИЖК провело аукцион по этому участку, 2,4 гектара удалось выкупить "Балтийской строительной компании-54" — структурному подразделению "Атомстройкомплекса". По словам Валерия Ананьева, здесь планируется построить не только жилье, но также социальные и торговые объекты.
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