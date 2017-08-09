Потребитель получил 60 МВт дополнительной мощности.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила работы по технологическому присоединению объектов нефтегазодобычи компании "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭс, чтобы увеличить возможность объема выдачи предприятию с 36 до 96 МВт, энергетики выполнили расширение открытого распределительного устройства подстанции 220 кВ "Снежная" на две линейные ячейки 110 кВ. В результате "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", осваивающий Салымскую группу нефтяных месторождений, получил 60 МВт дополнительной мощности.

Следует отметить, что подстанция 220 кВ "Снежная" была построена в 1937 году. Она имеет установленную трансформаторную мощностью 370 МВА. Энергообъект также обеспечивает электроснабжение предприятий топливно-энергетического комплекса, жилых и производственных районов Югры и Тюменской области.