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ФСК ЕЭС подключила к ЕНЭС объекты "Салым Петролеум Девелопмент"Сегодня в 10:11

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Потребитель получил 60 МВт дополнительной мощности.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила работы по технологическому присоединению объектов нефтегазодобычи компании "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭс, чтобы увеличить возможность объема выдачи предприятию с 36 до 96 МВт, энергетики выполнили расширение открытого распределительного устройства подстанции 220 кВ "Снежная" на две линейные ячейки 110 кВ. В результате "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", осваивающий Салымскую группу нефтяных месторождений, получил 60 МВт дополнительной мощности.

Следует отметить, что подстанция 220 кВ "Снежная" была построена в 1937 году. Она имеет установленную трансформаторную мощностью 370 МВА. Энергообъект также обеспечивает электроснабжение предприятий топливно-энергетического комплекса, жилых и производственных районов Югры и Тюменской области.

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