Екатеринбургский застройщик выкупит Opera TowerСегодня в 10:52
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Стройку свяжут с "Большим Уралом".
Компания "Атомстройкомплекс" собирается реанимировать проект строительства небоскреба Opera Tower. Конфликт, разгоревшийся в 2016 году вокруг этого объекта, полностью урегулирован, заявил директор компании Валерий Ананьев на встрече с журналистами, на которой побывал корреспондент "Уралинформбюро".
"Конфликт разрешен, а все уголовные дела, необоснованно открытые, уже закрыты", — сообщил Ананьев. По его словам, в данный момент решается вопрос защиты активов, чтобы передать объект новому собственнику. Корпорация взяла на себя обязательство вернуть 200 миллионов, внесенные инвестором, на стороне которого выступила УГМК. Руководитель "Атомстройкомплекса" также выразил готовность выкупить стройплощадку Opera Tower и начать ее редевелопмент. При этом он дал понять, что архитектурный облик здания может измениться.
Стройка 42-этажного здания Opera Tower на улице Красноармейской была заморожена около двух лет назад. Осенью 2016 года выяснилось, что одним из инвесторов строительства выступает УГМК. В компании заявили, что вложили в проект почти 140 миллионов рублей, и теперь планируют вернуть деньги назад. Однако никаких документальных подтверждений своего участия "медники" до сих пор не предоставили.
Обсуждая тему Opera Tower, Валерий Ананьев коснулся судьбы расположенной поблизости от стройки гостиницы "Большой Урал" — памятника архитектуры эпохи конструктивизма, который сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Он предложил связать строительство небоскреба с восстановлением "Большого Урала".
По мнению Ананьева, самым оптимальным вариантом для спасения памятника была бы "рублевая аренда". Следует напомнить, что по этой схеме уже были проданы через аукцион несколько объектов культурного наследия, включая гостиницу "Мадрид" и здание госпиталя Верх-Исетского завода. "Другого пути, чтобы сохранить памятники, у нас нет", — считает директор "Атомстройкомплекса".
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