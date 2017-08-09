Из госказны.

Бюджет Курганской области получит дополнительные 142,7 миллиона рублей на строительство автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках соглашения между Росавтодором и правительством региона, заключенного 8 августа 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кабмина Зауралья.

По словам заместителя губернатора – директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Романа Ванюкова, всего за текущий год в рамках региональной госпрограммы "Развитие автомобильных дорог" планируется построить 14,5 километра трасс. Дорогами с твердым покрытием будут соединены три населенных пункта, где проживают 685 человек.