За 530 миллионов рублей.

Энергетики "МРСК Урала" проводят комплексную реконструкцию подстанции "Марковская", расположенной в северо-западной части Березовского городского округа. На реализацию данного инвестпроекта будет направлено около 530 миллионов рублей. В его рамках предусмотрено переустройство заходов воздушной линии 35 кВ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, работы проводятся в рамках инвестпрограммы ОАО "МРСК Урала" 2017 года. Модернизация центра питания намечена в два этапа. На первом этапе - до конца 2017 года - специалисты смонтируют здание общеподстанционного пункта управления и закрытое распределительное устройство 35 кВ. Также планируется установить оборудование релейной защиты и автоматики, выполнить прокладку кабельных линий с переходом на воздушные классом напряжения 35 кВ.

На втором этапе энергетики увеличат трансформаторную мощность подстанции, заменив силовые трансформаторы 25 МВА на оборудование большей мощности 40 МВА. Также будет установлены три элегазовых выключателя 110 кВ, разъединители 110 кВ заменены на разъединители с моторным приводом, проведена оптимизацию схем распределительных устройств всех уровней напряжения.

В рамках реконструкции используется высокотехнологичное оборудование отечественного производства. Модернизация энергообъекта позволит повысить надежность электроснабжения действующих потребителей, а также обеспечит дополнительную мощность для развития промышленных зон "Северная" и "Западная" Березовского городского округа.