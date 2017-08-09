За 20 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил за "Роснефтью" право пользования Эргинским участком недр федерального значения, включающим часть Приобского нефтяного месторождения в ХМАО-Югра. Соответствующее распоряжение правительства размещено на портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Компания может вести на участке геологическое изучение недр, разведку и добычу углеводородного сырья, осуществляемые по совмещенной лицензии.

За право на разработку Эргинского - одного из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде - "Роснефть" выложила более 20 миллиардов рублей. Аукцион, в котором также участвовали ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочерняя компания "Роснефти"), "Газпромнефть-Хантос" (дочерняя компания "Газпром нефти") и саратовское ООО "ПионерГео", прошел в середине июля 2017 года.

Извлекаемые запасы Эргинского нефтяного месторождения, открытого в 1995 году, превышают 18,8 миллиона тонн по категории С1 и 83,8 миллиона тонн по категории С2. Начать там добычу "Роснефть" планирует через 2 года.

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