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Дома с кинозалами выведут стройиндустрию на новый уровеньСегодня в 11:52

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За комфортом - будущее.

Будущее стройиндустрии — в создании комфортных общественных зон во дворах и домах строящихся жилых комплексов. Так считает директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

"При строительство жилых домов больше внимания должно уделяться дворовым территориям, — заявил руководитель компании на встрече с журналистами, где побывал корреспондент "Уралинформбюро". — Они должны быть комфортабельными, при этом никаких машин во дворах быть не должно. В идеале нужно, чтобы машины технически не могли заехать во двор, а высадка пассажиров и выгрузка грузов производилась бы снаружи, с улицы".

По словам Ананьева, чтобы реализовать эту модель, "Атомстройкомплекс" разработал новую концепцию домов: с отдельными грузовыми лифтами и системой объединенных подъездов. Кроме того, компания занимается разработкой модели "общественных пространств" в новостройках, где жильцы могли бы общаться, смотреть кинофильмы и даже вести деловые переговоры. "Попробуем этот продукт предложить, возможно, он завоюет симпатию", — предположил Ананьев.

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