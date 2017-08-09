В Прикамье "выпрямят" недавно отремонтированную дорогу к аэропортуСегодня в 14:49
- Текст
- Комментарии (1)
На нее уже потратили 2 миллиарда.
Власти Пермского края планируют масштабную реконструкцию трассы до аэропорта Большое Савино. В проект придется внести корректировки, а для их реализации потребуются деньги на выкуп частной земли вдоль дороги. По оценке экспертов на это может уйди до 200 миллионов рублей, пишет "Коммерсантъ".
"Переделке" подвергнется участок шоссе Космонавтов длиной 8,6 километра от улицы Промышленной до воздушной гавани. Реконструкция необходима из-за высокой аварийности на левосторонних съездах. "Выпрямленную" дорогу планируется сдать в 2019 году, передает "Уралинформбюро".
Реконструкция этого шоссе была приоритетным дорожным объектом при предыдущем губернаторе Викторе Басаргине. Ремонт длился с 2014 по 2015 год. Изначально разработчик проекта называл стоимость реконструкции в 8 миллиардов рублей, но в итоге ее снизили до 2,06 миллиарда. Сразу же после открытия дороги автомобилисты стали жаловаться на неудобные съезды.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Видимо жизни автолихачей чиновникам от государства дороже чем жизни ветеранов войн и пенсионеров, лучше бы эти средства потратили на героев своей страны, а не на её позор...
ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 17:36
В Нижней Туре нашли обезображенное тело женщины
Ее могли изнасиловать.Сегодня в 17:34
На екатеринбуржцев повесят расходы на дворовое освещение
И обслуживание сетей.Сегодня в 17:31
Свердловская полиция покупает 170 белых седанов
С кондиционерами и подогревом.Сегодня в 17:05
В Екатеринбурге неотложка попала в ДТП
На Малышева.Сегодня в 17:01
В Шадринске экс-начальник салона связи похитил 6 миллионов
И потратил их на онлайн-казино.Сегодня в 16:57
Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
Первая жертва за 5 лет.Сегодня в 16:54
В Свердловском облсуде стартует процесс по делу об убийстве приемщицы цветмета
Обвиняемым грозит пожизненное.Сегодня в 16:49
Арбитра Николаева отстранили за незаконный пенальти в ворота "Урала"
На несколько матчей.Сегодня в 16:29
Самые огромные динозавры жили в Аргентине
100 миллионов лет назад.Сегодня в 16:27
Спасать свердловских дольщиков доверили Тунгусову
А "дорожные карты" направили в Москву.Сегодня в 16:22
Молодежь екатеринбургского Академического сплотит гимн
И виртуальное "золото".Сегодня в 16:14
Свердловский бизнес получил кредиты на 2,2 миллиарда рублей
Благодаря господдержке.Сегодня в 15:47
В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине Умпелевой
На Театре драмы.Сегодня в 15:39
Устроивший смертельное ДТП под Сысертью водитель уснул за рулем
А пассажиров он вез с нарушением ПДД.Сегодня в 15:31
Первостроителю Екатеринбурга спели песню Пантыкина
И вернули недостающие плиты.
Главные новости
- Сегодня в 16:57Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
- Сегодня в 15:47В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине Умпелевой
- Сегодня в 14:34В Екатеринбурге неизвестные вынесли сейф из павильона ЕРЦ
- Сегодня в 12:51В массовой аварии на ЕКАД погиб человек
- Сегодня в 12:07Зачинщик массовой драки солдат в Елани арестован
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".