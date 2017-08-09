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В Прикамье "выпрямят" недавно отремонтированную дорогу к аэропортуСегодня в 14:49

На нее уже потратили 2 миллиарда.

Власти Пермского края планируют масштабную реконструкцию трассы до аэропорта Большое Савино. В проект придется внести корректировки, а для их реализации потребуются деньги на выкуп частной земли вдоль дороги. По оценке экспертов на это может уйди до 200 миллионов рублей, пишет "Коммерсантъ".

"Переделке" подвергнется участок шоссе Космонавтов длиной 8,6 километра от улицы Промышленной до воздушной гавани. Реконструкция необходима из-за высокой аварийности на левосторонних съездах. "Выпрямленную" дорогу планируется сдать в 2019 году, передает "Уралинформбюро".

Реконструкция этого шоссе была приоритетным дорожным объектом при предыдущем губернаторе Викторе Басаргине. Ремонт длился с 2014 по 2015 год. Изначально разработчик проекта называл стоимость реконструкции в 8 миллиардов рублей, но в итоге ее снизили до 2,06 миллиарда. Сразу же после открытия дороги автомобилисты стали жаловаться на неудобные съезды.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Андрей Сегодня в 15:24

Видимо жизни автолихачей чиновникам от государства дороже чем жизни ветеранов войн и пенсионеров, лучше бы эти средства потратили на героев своей страны, а не на её позор...


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