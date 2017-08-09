×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский бизнес получил кредиты на 2,2 миллиарда рублейСегодня в 16:14

  • Текст

Благодаря господдержке.

Начинающие и маститые предприниматели Свердловской области получили за 7 месяцев текущего года кредиты на 2,2 миллиарда рублей благодаря господдержке.

Основные виды госпомощи на Среднем Урале – это поручительства областного фонда по банковским кредитам и гарантиям, а также льготные инвестиционные кредиты и микрозаймы.

"Областным фондом предоставлено 119 микрозаймов на общую сумму в 174 миллиона рублей и профинансировано 23 льготных инвестиционных кредита на общую сумму в 161 миллион рублей. Кроме того, предоставлено 205 поручительств на общую сумму 798 миллионов рублей по кредитам и банковским гарантиям на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей", - сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Активно в этом направлении работает не только Екатеринбург. Так, например, за льготными инвестиционными кредитами интенсивнее всего обращаются в Богдановиче и Каменске-Уральском. По спросу на микрозаймы лидируют Березовский, Нижний Тагил, Качканар, Серов. Поручительства областного фонда в большей степени интересуют предпринимателей Полевского, Нижнего Тагила, Богдановича и Алапаевска.

Ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поставил задачу обеспечить доступность кредитов для предпринимателей в целях развития активной бизнес-среды в регионе. Выдача микрозаймов в регионе осуществляется с 2014 года и с каждым годом все больше пользуется спросом. Максимальная сумма микрозайма для начинающих предприятий составляет 750 тысяч рублей на срок до 36 месяцев под 10% годовых, для действующих бизнесменов - не более 3 миллионов рублей на тех же условиях.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×