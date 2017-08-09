Свердловский бизнес получил кредиты на 2,2 миллиарда рублейСегодня в 16:14
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Благодаря господдержке.
Начинающие и маститые предприниматели Свердловской области получили за 7 месяцев текущего года кредиты на 2,2 миллиарда рублей благодаря господдержке.
Основные виды госпомощи на Среднем Урале – это поручительства областного фонда по банковским кредитам и гарантиям, а также льготные инвестиционные кредиты и микрозаймы.
"Областным фондом предоставлено 119 микрозаймов на общую сумму в 174 миллиона рублей и профинансировано 23 льготных инвестиционных кредита на общую сумму в 161 миллион рублей. Кроме того, предоставлено 205 поручительств на общую сумму 798 миллионов рублей по кредитам и банковским гарантиям на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей", - сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Активно в этом направлении работает не только Екатеринбург. Так, например, за льготными инвестиционными кредитами интенсивнее всего обращаются в Богдановиче и Каменске-Уральском. По спросу на микрозаймы лидируют Березовский, Нижний Тагил, Качканар, Серов. Поручительства областного фонда в большей степени интересуют предпринимателей Полевского, Нижнего Тагила, Богдановича и Алапаевска.
Ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поставил задачу обеспечить доступность кредитов для предпринимателей в целях развития активной бизнес-среды в регионе. Выдача микрозаймов в регионе осуществляется с 2014 года и с каждым годом все больше пользуется спросом. Максимальная сумма микрозайма для начинающих предприятий составляет 750 тысяч рублей на срок до 36 месяцев под 10% годовых, для действующих бизнесменов - не более 3 миллионов рублей на тех же условиях.
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