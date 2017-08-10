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Водопроводы столицы Урала обновили лишь наполовину09 августа в 19:45

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От запланированного на три года.

В Екатеринбурге программа обновления водопроводов и канализационных сетей МУП "Водоканал" за 2014-2016 годы выполнена лишь на 56%. Такие цифры озвучил сити-менеджер Александр Якоб на коллегии 9 августа 2017 года.

Причиной задержки выполнения программы стоимостью 27 миллиардов рублей стали задолженности абонентов (более 3,5 миллиарда рублей) и застройщиков (свыше 300 миллионов рублей), а также рост налоговой нагрузки на предприятие, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

По словам гендиректора "Водоканала" Александра Ковальчика, за отчетный период запущен цех механического обезвоживания на двух аэрационных станциях, построена и подготовлена к сдаче в эксплуатацию система метантенков на Северной аэрационной станции. Параллельно завершается строительство и отладка оборудования в здании микрофильтров на головных сооружениях водопровода. Переложено два километра магистральных сетей, модернизировало пять насосных станций, построены сети для подключения 243 объектов капитального строительства.

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