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"Мотовилихинские заводы" возглавил экс-руководитель "Уралмашзавода"Сегодня в 09:50

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Олег Данченко.

Исполнительным директор пермского ПАО "Мотовилихинские заводы" назначен Олег Данченко. К новым обязанностям он приступил 9 августа 2017 года, сменив на этом посту Евгения Салганского, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Олег Данченко работает в машиностроительной отрасли более 40 лет. Он возглавлял различные российские предприятия, в том числе, "Уралмашзавод".

Убыток "Мотовилихинских заводов", специализирующихся на производстве военной техники и нефтепромыслового оборудования, по итогам первой половины 2017 года составил почти 900 миллионов рублей. В начале августа Арбитражный суд Пермского края ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев.

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