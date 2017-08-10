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ММК инвестировал в модернизацию доменного цеха более 1 миллиардаСегодня в 11:23

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Внедряя новые воздухонагреватели.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" завершило строительство воздухонагревателя 23-бис в комплексе доменной печи №7.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", проект, начатый в ноябре 2015 года, реализовывался в условиях действующего производства. Инвестиции в строительство новой установки и инфраструктуры, необходимой для всего блока воздухонагревателей, превысили 1 миллиард рублей.

Запуск нового каупера – воздухонагревателя регенеративного типа, названного так по имени английского инженера Эдуарда Альфреда Каупера, – позволит провести последовательную замену трех остальных воздухонагревателей доменной печи №7.

К 2020 году будет введен блок бесшахтных воздухонагревателей ЗАО "Калугин". Они позволят увеличить температуру горячего дутья, снизить потребление кокса, улучшив экономические показатели доменного цеха. По сравнению с другими типами воздухонагревателей, межремонтный срок службы у такого оборудования выше. Без дополнительных ремонтов оно может проработать 25 лет.

Параллельно бесшахтные воздухонагреватели возводятся в доменных печах №8 и №10. Кроме того, ММК модернизирует форкамеры на блоке воздухонагревателей доменной печи №1. Новые керамические форкамеры позволят продлить срок эксплуатации блока до 20 лет.

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