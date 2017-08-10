Взамен осужденному предшественнику.

‍Министерство по управлению госимуществом Свердловской области объявило конкурс на вакантную должность гендиректора государственного унитарного предприятия "Газовые сети". Соответствующее распоряжение ведомство опубликовало на своем сайте.

Согласно документу, заявления от соискателей принимаются с 14 августа по 13 сентября 2017 года. Претендент должен иметь российское гражданство, высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее года.

Конкурс пройдет 21 сентября. Топ-менеджера компании будут выбирать в два этапа. Сначала кандидатов оценят на основании представленных ими документов об образовании, стаже и опыте работы - специальная комиссия проведет сравнительный анализ резюме претендующих на вакансию.

На втором этапе, который пройдет в форме индивидуального собеседования, претендентов будут оценивать по 10-балльной системе. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество очков.

Итоги конкурса объявят не позднее пяти рабочих дней с даты проведения конкурса, передает "Уралинформбюро".

Сейчас обязанности гендиректора исполняет Владимир Шулаев. Его предшественник Владимир Яхлаков в июле прошлого года был осужден на 3 года за махинации при строительстве газопроводов.

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