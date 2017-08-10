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Тюменская область растит несырьевых экспортеровСегодня в 15:01

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В нефтехимии и деревообработке.

В Тюменской области растет число несырьевых экспортеров. В 2016 году основные поставки осуществлялись в Нидерланды, Великобританию, Бельгию, Турцию, Финляндию, Швецию, Францию, Германию, Казахстан.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, в основном предприятия специализируются на экспорте продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Так, на долю "Тобольск-Полимера" приходится треть от общероссийского объема полипропилена. Это существенная доля несырьевого экспорта региона.

Сейчас на Тобольской промплощадке возводится "Запсибнефтехим", ориентированный на глубокую переработку углеводородного сырья в полиолефины мощностью 2 миллионов тонн в год. Объем инвестиций достигает около 500 миллиардов рублей.

Параллельно в Ишимском районе завершается строительство завода по глубокой переработке пшеницы производительностью 120 000 тонн в год. Ежегодно там планируется выпускать 10 тысяч тонн глютена, почти 35 тысяч тонн лизина, 28 тысяч тонн белково-минеральных витаминных концентратов. Пока эта продукция завозится в Россию из Японии, США, Германии, Южной Кореи, Нидерландов.

Продукция Тюменского фанерного завода реализуется в 49 странах мира. Выходит на внешние рынки и малый бизнес: "Тюменские аэрозоли" экспортируют репелленты, термальную воду, средства самообороны и защиты от животных, кислородные баллончики и другое. Пока продукция пользуется спросом у китайцев, но есть перспективы для освоения рынка азиатских стран.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, развитие несырьевого экспорта – одна из важных задач. В числе перспективных отраслей - деревообрабатывающая, пищевая, химическая промышленность, нефтегазовое машиностроение, сфера образовательных, инжиниринговых и IT-услуг.

В целом в регионе реализуется порядка 500 проектов общим объемом инвестиций 1,6 триллионов рублей. Благодаря им планируется создать около 43 000 новых рабочих мест. В 2017 году будет завершен 21 проект.

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