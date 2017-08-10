Антипинский НПЗ увеличил производство прямогонного бензина на 20%Сегодня в 14:04
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До 120 тысячи тонн.
В июле 2017 года Антипинский НПЗ, основное нефтеперерабатывающее предприятие Группы компаний "Новый Поток", продемонстрировал рост основных производственных показателей на 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Общий объем выпущенных светлых нефтепродуктов составил 370 тысяч тонн (+18%). Производство прямогонного бензина выросло на 20% - с 101 до 120 тысячи тонн, технической газовой гранулированной серы почти в 2,5 раза - до 2186 тысяч тонн, сообщили Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
Было выпущено 211 тысяча тонн дизельного топлива стандарта Евро 5 (+7%), получено 34 тысячи тонн кокса, а также 3 тысячи тонн сжиженных углеводородных газов.
Сокращение издержек по транспортировке сырой нефти, оптимизация производственных процессов и отказ от выпуска мазута позволили не только увеличить объем производства светлых нефтепродуктов, но и одновременно сократить затраты на закупку сырья для переработки. По итогам июля на заводе было переработано 642 тысячи тонн нефти.
ГК "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило заводу полностью отказаться от производства мазута. Антипинский НПЗ подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество выпускаемого предприятием дизтоплива соответствует стандарту Евро-5.
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