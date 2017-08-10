Аграриям это на руку.

В правительстве Пермского края с нетерпением ждут уточненного прогноза погоды на август. Если текущий месяц, как и июль, окажется дождливым в 23 муниципалитетах введут режим ЧС. Это будет сделано для того, чтобы аграриям и животноводам не пришлось возвращать выделяемые субсидии из-за невыполнения плана, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального правительства.

Затяжные дожди в июле привели к тому, что кормозаготовительная техника не может выйти в поля. В результате на 9 августа заготовлено 253 тысячи тонн сочных и грубых кормов (62% от запланированного объема) - по 16,75 центнера на одну условную голову скота. Всего на зиму нужно запасти 409 тысяч тонн кормов - не менее 27 центнеров на голову.

Ранее режим ЧС был введен в Юсьвинскийом, Уинском, Сивинском, Пермском, Березовском и Кишертском районах. Правительство края приняло решение о выделении аграриям дополнительных 120 миллионов рублей субсидий. Кроме того, увеличены страховые выплаты - с 5 до 9 миллионов рублей.

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