×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Над Прикамьем навис режим ЧССегодня в 14:48

  • Текст

Аграриям это на руку.

В правительстве Пермского края с нетерпением ждут уточненного прогноза погоды на август. Если текущий месяц, как и июль, окажется дождливым в 23 муниципалитетах введут режим ЧС. Это будет сделано для того, чтобы аграриям и животноводам не пришлось возвращать выделяемые субсидии из-за невыполнения плана, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального правительства.

Затяжные дожди в июле привели к тому, что кормозаготовительная техника не может выйти в поля. В результате на 9 августа заготовлено 253 тысячи тонн сочных и грубых кормов (62% от запланированного объема) - по 16,75 центнера на одну условную голову скота. Всего на зиму нужно запасти 409 тысяч тонн кормов - не менее 27 центнеров на голову.

Ранее режим ЧС был введен в Юсьвинскийом, Уинском, Сивинском, Пермском, Березовском и Кишертском районах. Правительство края приняло решение о выделении аграриям дополнительных 120 миллионов рублей субсидий. Кроме того, увеличены страховые выплаты - с 5 до 9 миллионов рублей.

Ранее по теме:
В Прикамье готовятся объявить режим ЧС

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×