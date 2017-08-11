И "Якутией".

Федеральная антимонопольная служба России проверяет авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines и "Якутия" на наличие ценового сговора. Соответствующие запросы уже направлены перевозчикам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стали обращения жителей и минтранса Республики Саха, а также многочисленные сообщения СМИ о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях этих компаний. В частности, в июле "Аэрофлот", S7 Airlines и "Якутия" существенно подняли стоимость перелета Якутск - Москва - Якутск. При этом билеты из Хабаровска и Владивостока в российскую столицу оказались значительно дешевле.