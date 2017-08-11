Со всей России.

14-15 сентября 2017 года в столице Урала пройдет IV Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. В МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" соберутся представители фондов капремонта, органов исполнительной власти и общественных организаций со всей страны. Ключевой темой станут технологии и качество ремонтных работ, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Задача участников съезда – не только обменяться региональным опытом проведения капремонтов домов, но и сформировать общие подходы к системе контроля качества и приемки работ, ведь именно через доверие к региональному оператору и его работе формируется отношение к системе капитального ремонта в целом", – подчеркнул заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис.

Отдельное внимание уделят опыту работы регионов с должниками, а также кадровым вопросам: формированию образовательных программ и профессиональным стандартам. Будут подведены и первые итоги нового порядка отбора подрядных организаций, рассказала исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов уверен, что Среднему Уралу есть чем поделиться с другими регионами страны и чему поучиться у них. "Мы сделаем все возможное, чтобы пребывание наших гостей на уральской земле было максимально интересно, плодотворно и эффективно", – отметил он.

Гостям будет интересна практика Среднего Урала по организации круглогодичных капремонтов и ускоренной замене лифтового оборудования. Свердловчанам же стоит изучить и взять на вооружение лучшие наработки по применению при капремонте жилфонда энергоэффективных технологий и вопросам стройконтроля.

Подробную информацию о IV Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов можно узнать на официальном сайте форума.

Стоит отметить, что с момента создания системы капитального ремонта в России отремонтировано более 70 тысяч многоквартирных домов, и темпы реализации программ с каждым годом увеличиваются. За это время собственники стали интересоваться, какая подрядная организация зайдет на дом, какие материалы и энегоэффективные технологии будут применяться, сколько времени займет ремонт.