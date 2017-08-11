В 2017 году.

Количество перевезенных российскими авиакомпаниями пассажиров по итогам 2017 года может вырасти на 13% - до 100 миллионов человек. Соответствующий прогноз в интервью "России 24" дал глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Предполагаю, что к концу этого года мы подойдем к рекордной планке - 100 миллионов пассажиров, которые будут перевезены нашими российскими авиакомпаниями. Аэропорты перевезут гораздо больше, потому что есть еще авиакомпании из других стран", - сказал он.

Стоит отметить, что рост пассажиропотока уже наблюдается. Так, за январь-июнь 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла более 3,3 миллиона человек, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, количество перелетов также возросло - на 15%.

В 2016 году в целом по России отечественные авиакомпании сократили перевозки на 3,8% - услугами "крылатых" перевозчиков воспользовались 88,5 миллиона человек.



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