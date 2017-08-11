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"Роскосмос" взялся за долги южноуральских коммунальщиковСегодня в 11:25

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И развитие моногородов.

Механизмы создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах обсудили представители "Роскосмоса" и правительства Челябинской области. Первое заседание рабочей группы по взаимодействию южноуральских предприятий ракетно-космической отрасли с органами госвласти и местного самоуправления прошло под председательством замгубернатора Руслана Гаттарова.

Также собравшиеся рассмотрели варианты создания единого электротранспортного кластера на базе Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С.М.Кирова - филиала ФГУП "ГКНПЦ имени М.В.Хруничева". Кроме того, стороны пришли к единому мнению о необходимости открытия в регионе представительства госкорпорации "Роскосмос"

"Роскосмос" - стратегически значимый партнер в работе по данному направлению, а создание ТОСЭР станет возможным при определении госкорпорацией новых инвестиционных проектов на территории", - отметил Р.Гаттаров.

Директор Департамента "Роскосмоса" по взаимодействию с органами госвласти и работе с регионами Александр Захаренко подчеркнул, что подобная работа ведется в Московской области и Красноярском крае. Положительный опыт сотрудничества с Челябинской областью будет способствовать достижению намеченных целей.

Стороны договорились и об урегулировании задолженности муниципальных предприятий Южного Урала за поставки энергоресурсов и питьевой воды перед организациями "Роскосмоса" и выработали комплекс мер на будущее, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Роскосмос".

В ближайшее время между госкорпорацией и правительством Челябинской области будет подписание соглашения о сотрудничестве.

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