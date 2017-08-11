И интересам местного бизнеса.

Застройка территории завода "Уралпластик", которую задумала московская компания "ПИК", заставит раскошелиться бюджет Екатеринбурга и ударит по интересам предпринимателей, чьи офисы расположены в Завокзальном районе. О нюансах проекта "Уралинформбюро" поведал архитектор Василий Мальцев.

В данный момент на территории будущей стройки расположены офисы трех компаний. Согласно планам "ПИК", при строительстве жилого комплекса на месте промплощадки "Уралпластика" будет расширен переулок Полимерный и построено продолжение улицы Уральской, которую планируется "пробить" до проспекта Космонавтов через территорию Северного трамвайного депо.



Так выглядит сегодня въезд с проспекта Космонавтов в переулок Полимерный. Фото: yandex.ru/maps.

"В Генплане Екатеринбурга тоже было заложено расширение Полимерного до 42 метров. Но в этом документе красная линия улицы была сдвинута на 14 метров южнее, и в нее попадало только одно небольшое здание, против сноса которого собственники не возражали", - пояснил Мальцев.

Теперь же, по словам собеседника агентства, в зону дорожного строительства попадет очень большой кусок промышленной инфраструктуры сразу трех компаний, в том числе их грузовые гейты, двухэтажное офисное помещение и будка охранника. Кроме того, на 70% будет снесено здание компании РСК, построенного еще в сталинские времена. "В этих цехах сегодня работают люди, которые уже завтра могут стать безработными из-за планов "ПИК", — считает архитектор.



Красная линия будущей застройки (обозначена фиолетовым цветом) пролегает на 14 метров выше той, что была разработана Мастерской генплана Екатеринбурга.

Серьезный урон понесет и городской бюджет. Дело в том, что строительство дорожной инфраструктуры в зоне застройки ляжет на плечи муниципалитета, по закону обязаннного выкупить у собственников участки, по которым пройдет дорога. Земля в городе стоит дорого - от 50 до 100 тысяч рублей за квадратный метр.

"Вместо того чтобы разместить проезд как положено — частично на своей, а частично на смежной территории — застройщик решил перенести его полностью на смежную территорию, скорее всего, для того чтобы увеличить площадь для жилой застройки", — предположил Василей Мальцев. При этом часть проектируемых зданий попадает в санитарную охранную зону действующих предприятий — в том числе 8 секций жилых домов и школа со спортивными площадками.

"Ничего не мешает Уралпластику изменить проект, кроме лени и желания максимально быстро пропихнуть проект на общественных слушаниях, — считает собеседник "Уралинформбюро". — Ничто не мешает и корректно нанести красные линии в том месте, где их разместила Мастерская генерального плана. Это никак не повлияет на технико-экономические показатели для застройщика, зато существенно облегчит дальнейшее проектирование и строительство переулка Полимерный".

Проект строительства жилого комплекса на площадке завода "Уралпластик" (квартал проспекта Космонавтов, улицы Завокзальной и переулков Полимерного и Мельковского) был размещен на сайте областного минстроя в июле 2017 года. Ранее в ходе публичных слушаний по проекту новых правил землепользования и застройки Екатеринбурга представители компании "ПИК" попросили перевести эту территорию в зону Ж-5 (жилая многоэтажная застройка).

Столичный девелопер планирует в течение 5 лет возвести на этом участке 9 жилых блоков, состоящих из домов высотой от 16 до 25 этажей. Жить там, как предполагается, будет свыше 10 000 человек. Один из блоков будет полностью отдан под комплекс многоэтажных паркингов. На территории микрорайона планируется также построить два детских сада общей вместимостью 550 мест и школу на 1150 детей. На южной границе микрорайона намереваются разместить Северную автостанцию. Публичные слушания по проекту намечены на 14 августа, они пройдут в ДК "Железнодорожников".

Следует добавить, что ранее и директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев критически отозвался об архитектурном облике зданий, которые строит компания "ПИК" в Московской области и ряде городов России. "Панельное жилье не должно быть в центре города, – заявил он на встрече с журналистами. – Для Екатеринбурга это шаг назад. Я как профессионал и как житель Екатеринбурга такого бы не хотел".