×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Шадринске отстранили управляющего телефонным заводомСегодня в 12:16

  • Текст

Не платившего работникам зарплаты.

Арбитражного управляющего Шадринского телефонного завода дисквалифицировали на полгода за неправомерные действия при банкротстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Зауралья. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Прокуроры добились погашения задолженности по зарплате перед работниками предприятия-банкрота на сумму более 1 миллиона рублей. Всего на начало июля 2017 года сумма долга составляла 5,5 миллиона.

С начала года по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности за несвоевременную выплату зарплат привлечено более 130 должностных и юридических лиц, в суды направлено более 2000 заявлений с требованиями о погашении более 30 миллионов рублей. Возбуждено 6 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ. Надзиратели добились выплаты более 100 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×