Не платившего работникам зарплаты.

Арбитражного управляющего Шадринского телефонного завода дисквалифицировали на полгода за неправомерные действия при банкротстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Зауралья. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Прокуроры добились погашения задолженности по зарплате перед работниками предприятия-банкрота на сумму более 1 миллиона рублей. Всего на начало июля 2017 года сумма долга составляла 5,5 миллиона.

С начала года по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности за несвоевременную выплату зарплат привлечено более 130 должностных и юридических лиц, в суды направлено более 2000 заявлений с требованиями о погашении более 30 миллионов рублей. Возбуждено 6 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ. Надзиратели добились выплаты более 100 миллионов рублей.