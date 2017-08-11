МУГИСО требует с наркоборцов 4-миллионный долгСегодня в 14:24
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Кабанов винит во всем Ройзмана.
Распорядительная дирекция МУГИСО подала в Арбитражный суд Свердловской области иск о взыскании с фонда "Город без наркотиков" долга по аренде в размере свыше 4 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.
Точную сумму представители министерства назвать затруднились. Известно лишь, что это долг по аренде за прошлые годы. Как сообщил агентству президент фонда "Город без наркотиков" Андрей Кабанов, у МУГИСО в сложившейся ситуации не было иного выхода: есть соответствующее решение суда, которое нужно исполнять: "Это старый долг, по которому мы проиграли все суды еще при Ройзмане. Но только по аренде, других долгов у нас нет".
По словам президента ГБН, общая сумма долга может даже превышать заявленную в иске МУГИСО. "Там где-то под 10 миллионов рублей, плюс пени", — сообщил.
Судя по всему, долг образовался из-за слишком высокой ставки арендной платы — порядка 300 тысяч рублей в месяц. По словам Кабанова, изначально фонд арендовал офис на улице Белинского на безвозмездной основе, однако из-за конфликта тогдашнего руководства фонда с губернатором Александром Мишариным решение об отсутствии платы за пользование объектом областные власти отменили.
"Месяц назад мы подписали с врио губернатора Евгением Куйвашевым новый договор о безвозмездном пользовании. Возможности заплатить образовавшийся долг у нас нет. Поэтому будем обращаться на главу региона, чтобы этот долг нам списали. Мы не коммерческая организация, у нас нет таких денег", - заявил собеседник агентства.
Следует отметить, что соглашение, подписанное в мае 2017 года между фондом и главой Свердловской области, не освобождает фонд от финансовых обязательств: они должны оплачивать коммунальные услуги и нести затраты по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — дома Григорьева на Белинского, 19, где расположен офис "Города без наркотиков".
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