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"Уральские авиалинии" перевезли более 4 миллионов пассажировСегодня в 15:53

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С начала 2017 года.

За январь-июль 2017 года "Уральские авиалинии" перевезли 4 266 451 человека. Это на 23% выше аналогичных показателей прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

За 7 месяцев самолеты авиаперевозчика выполнили 30 082 рейса (+15%). Из них 18 174 – по России, 11 908 - за рубеж. Пассажирооборот составил 10 113,69 миллиона пассажирокилометров (+24%).

В июле авиакомпания совершила 5904 рейса (+17%) и перевезла 943 343 пассажира (+18%).

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" насчитывает 42 самолета европейского концерна Airbus.

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