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Вторую очередь "Титановой долины" ограничили по высотеСегодня в 16:04

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20 метрами.

В Свердловской области началась подготовка документов по планировке территории для второй очереди ОЭЗ "Титановая долина". Соответствующий приказ выпустило региональное министерство строительства, передает "Уралинформбюро".

Вторая очередь "Титановой долины" займет до 96 гектаров неработающего аэропорта Уктус на юге Екатеринбурга. С севера она будет граничить с поселком Большой Исток, с востока - с подъездом к аэропорту Уктус, с юга - с подъездом к поселку Кольцово, а с запада - рядом садовых товариществ. Инженерные сети будут возводиться также в Сысертском и Арамильском городских округах.

Большую часть территории (почти 74%) займут производственные площадки. Якорным резидентом станет Уральский завод гражданской авиации, где готовятся выпускать самолеты L-410. В дальнейшем во второй очереди "Титановой долины" будет сформирован и авиаремонтный кластер. Проект обеспечит работой более 1 200 человек.

Стоит отметить, что приказом минстроя ограничена высота строений второй очереди ОЭЗ "Титановая долина" - не более 283-290 метров над уровнем моря. С учетом того что Екатеринбург расположен на отметке 270 метров над уровнем моря, резиденты не смогут рассчитывать на здания выше 13-20 метров. Возможно, подобное ограничение связано с непосредственной близостью аэропорта Кольцово, расположенного менее чем в 6 километрах от промплощадки.

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