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Российский истребитель пятого поколения обрел имяСегодня в 16:38

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Безымянным он был 7 лет.

Новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 официально превратился в Су-57. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" сообщил главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев.

Разработка проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) началась в ОКБ Сухого в 2002 году, спустя 8 лет самолет впервые поднялся в воздух. Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же начнутся поставки установочной партии из 12 машин, передает "Уралинформбюро".

Су-57 весит 18,5 тонны при длине 20 метров. Он способен развивать скорость до 2440 километров в час, при крейсерской - в 1800 километров в час. Максимальная дальность полета составляет 3500 километров, на сверхзвуковой скорости - 1500 километров.

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