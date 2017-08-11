Екатеринбургским архитекторам дали по 10 тысяч рублейСегодня в 18:09
- Текст
За лучшие градостроительные проекты.
Строительство малоэтажных домов улучшенной планировки может стать в ближайшие годы ведущим трендом в архитектуре Екатеринбурга и Свердловской области. Это доказывают работы, представленные на 10-й конкурс проектов "Рука мастера", прошедший в Екатеринбурга на этой неделе. На церемонии награждения победителей побывал корреспондент "Уралинформбюро".
"Рука мастера" проходит раз в два года. На конкурс выставляются работы как признанных мэтров, так и студентов архитектурных вузов. Правда, главный приз, статуэтка "Рука мастера", присваивается по традиции только за уже реализованные проекты. К нему, как правило, прилагается "золотой" диплом и денежная премия в 10 тысяч рублей.
Среди лауреатов этого года — в основном авторские коллективы, состоящие как из опытных архитекторов (многие из них являются членами градсовета), так и начинающих профессионалов.
Нынешний конкурс можно по праву назвать бенефисом Мастерской генерального плана Екатеринбурга и архитектурного бюро "Гордеев-Демидов": этим коллективам достались главные призы в номинации "Градостроительство" и "Общественные комплексы, здания и сооружения". Проектами-победителями в этих номинациях стали концепция градостроительного развития Екатеринбурга в западном направлении (руководитель проекта Михаил Вяткин) и административное офисное здание на углу улиц Декабристов и Чапаева (авторы проекта Павел Гордеев и Никита Демидов).
Проекты-победители: концепция развития южного берега ВИЗ-пруда от Мастерской генплана...
Первый проект включает в себя освоение южного берега Верх-Исетского пруда под выставочный комплекс "ВИЗ-ЭКСПО". Второй интересен тем, что современное офисное здание аккуратно "вписалось" рядом с объектом культурного наследия, составив единый архитектурный ансамбль.
В номинации "Малоэтажные жилые дома" фаворитом стал проект индивидуального двухэтажного жилого дома в Сысерти, созданный "Архитектурным бюро Кагановича". По словам разработчиков, особенность этого дома в том, что его окна ориентированы одновременно на солнечную сторону и на берег водоема.
... и двухэтажный жилой дом в Сысерти от "Бюро Кагановича".
Кроме жилых помещений, в нем предусмотрены сауна, гостевые и хозяйственные помещения и прозрачная винтовая лестница, соединяющая жилые этажи. Кроме того, в конкурсе приняли участие еще два малоэтажных проекта: социальный жилой дом "Фортуна" в Арамиле ( в его планировке сделан упор на квартиры-студии) и комплекс кирпичных коттеджей в Горном Щите.
Следует добавить, что в номинации "Молодые архитекторы и студенты" победителями стали проекты Центра науки и техники на улице Челюскинцев (архитектор Майя Серкова), Филармонического центра (архитектор Владислав Ярош) и концепция развития рекреационной зоны "Мичуринские пруды" в районе Широкой Речки (архитектурная фирма "Алкута"). Правда, этих объектов пока нет на карте города.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:09
Екатеринбургским архитекторам дали по 10 тысяч рублей
За лучшие градостроительные проекты.Сегодня в 18:01
В Тюмени могут появиться улицы с именами славянских богов
Но есть и вариант попроще.Сегодня в 17:53
Ростуризм предупредил об опасности отдыха в Турции
Из-за вируса.Сегодня в 17:52
Екатеринбуржцы обнаружили в мусорном баке тело мужчины
Проводится проверка.Сегодня в 17:50
На Вторчермете закрывают единственную школу в военном городке
На 700 детей.Сегодня в 17:21
"Неправильных" пирожных на Среднем Урале стало в 2,6 раза больше
Под подозрением каждое второе.Сегодня в 16:50
РЖД "обогнут" Украину к зиме
На юг страны поезда пойдут в обход.Сегодня в 16:47
Тюменку будут судить за похищение младенца
Ей грозит 12 лет.Сегодня в 16:39
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:38
Российский истребитель пятого поколения обрел имя
Безымянным он был 7 лет.Сегодня в 16:30
Перекресток в Екатеринбурге затопило кипятком
Из-за опрессовок.Сегодня в 16:19
В Тюмени будут судить находившегося 12 лет в розыске афериста
Ему грозит 10 лет.Сегодня в 16:16
Газовики и сотрудники МЧС нагрянули в дома екатеринбуржцев
В Ленинском районе.Сегодня в 16:04
Вторую очередь "Титановой долины" ограничили по высоте
20 метрами.Сегодня в 15:53
"Уральские авиалинии" перевезли более 4 миллионов пассажиров
С начала 2017 года.
Главные новости
- Сегодня в 17:53Ростуризм предупредил об опасности отдыха в Турции
- Сегодня в 14:35Бывшего замначальника челябинской полиции взяли под арест
- Сегодня в 14:06Главам екатеринбургских МУПов разрешили зарабатывать в 8 раз больше подчиненных
- Сегодня в 12:56На Среднем Урале множатся Люциферы
- Сегодня в 12:29Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по числу онлайн-наркодилеров
Аналитика
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.