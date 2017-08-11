За лучшие градостроительные проекты.

Строительство малоэтажных домов улучшенной планировки может стать в ближайшие годы ведущим трендом в архитектуре Екатеринбурга и Свердловской области. Это доказывают работы, представленные на 10-й конкурс проектов "Рука мастера", прошедший в Екатеринбурга на этой неделе. На церемонии награждения победителей побывал корреспондент "Уралинформбюро".

"Рука мастера" проходит раз в два года. На конкурс выставляются работы как признанных мэтров, так и студентов архитектурных вузов. Правда, главный приз, статуэтка "Рука мастера", присваивается по традиции только за уже реализованные проекты. К нему, как правило, прилагается "золотой" диплом и денежная премия в 10 тысяч рублей.

Среди лауреатов этого года — в основном авторские коллективы, состоящие как из опытных архитекторов (многие из них являются членами градсовета), так и начинающих профессионалов.

Нынешний конкурс можно по праву назвать бенефисом Мастерской генерального плана Екатеринбурга и архитектурного бюро "Гордеев-Демидов": этим коллективам достались главные призы в номинации "Градостроительство" и "Общественные комплексы, здания и сооружения". Проектами-победителями в этих номинациях стали концепция градостроительного развития Екатеринбурга в западном направлении (руководитель проекта Михаил Вяткин) и административное офисное здание на углу улиц Декабристов и Чапаева (авторы проекта Павел Гордеев и Никита Демидов).

Проекты-победители: концепция развития южного берега ВИЗ-пруда от Мастерской генплана...

Первый проект включает в себя освоение южного берега Верх-Исетского пруда под выставочный комплекс "ВИЗ-ЭКСПО". Второй интересен тем, что современное офисное здание аккуратно "вписалось" рядом с объектом культурного наследия, составив единый архитектурный ансамбль.

В номинации "Малоэтажные жилые дома" фаворитом стал проект индивидуального двухэтажного жилого дома в Сысерти, созданный "Архитектурным бюро Кагановича". По словам разработчиков, особенность этого дома в том, что его окна ориентированы одновременно на солнечную сторону и на берег водоема.

... и двухэтажный жилой дом в Сысерти от "Бюро Кагановича".

Кроме жилых помещений, в нем предусмотрены сауна, гостевые и хозяйственные помещения и прозрачная винтовая лестница, соединяющая жилые этажи. Кроме того, в конкурсе приняли участие еще два малоэтажных проекта: социальный жилой дом "Фортуна" в Арамиле ( в его планировке сделан упор на квартиры-студии) и комплекс кирпичных коттеджей в Горном Щите.

Следует добавить, что в номинации "Молодые архитекторы и студенты" победителями стали проекты Центра науки и техники на улице Челюскинцев (архитектор Майя Серкова), Филармонического центра (архитектор Владислав Ярош) и концепция развития рекреационной зоны "Мичуринские пруды" в районе Широкой Речки (архитектурная фирма "Алкута"). Правда, этих объектов пока нет на карте города.