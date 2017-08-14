С начала 2017 года.

Представители международного бизнеса зачастили в Тюменскую область. За январь-июнь 2017 года регион посетили 28 иностранных делегаций. В их числе бизнесмены из Германии, Франции, США, Венгрии, Польши, Великобритании, Республики Корея, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Китая, Индии, Индонезии и Кипра.

По словам директора областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонида Остроума, за 6 месяцев правительство региона организовало 40 международных мероприятий, включая вебинар с британскими предприятиями, прошедший при поддержке Генконсульства Великобритании в Екатеринбурге.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства, область уже выбрали для развития бизнеса такие международные компании, как "Шлюмберже", "КСА Дойтаг Раша", "Сибшванк", "Бентек", "Динаэнерджетикс", "Шаттдекор", "Данон", "Аккор", "Эм СИ Баухеми", "Кнауф Инсулейшн", "Бейкер Хьюз". Девять из 35 новых промышленных производств, открытых в регионе за последнее десятилетие, – это проекты иностранных компаний.

Сейчас разрабатываются инвестпроекты с участием бизнесменов из Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Германии, Венгрии, Франции, Республики Корея, КНР, Индии, Вьетнама.

"Каждому новому инвестору мы предлагаем налоговые льготы, ряд мер государственной поддержки и административное сопровождение инвестиционного проекта на всех стадиях развития, - пояснил Л.Остроумов. – Наш департамент, а также Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" сопровождают все крупные, средние и малые инвестиционные проекты".

По итогам 1 квартала 2017 года объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области превысил 52,7 миллиарда рублей. По итогам 2016 года этот показатель составил 261,5 миллиарда.