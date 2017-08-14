После 7-месячного простоя.

Магнитогорский завод "Керамик", входящий в структуру Группы ПАО "ММК", возобновил производство кирпича. На данный момент запущена одна из двух производственных линий предприятия. Их совокупная производительность составляет 25 миллионов кирпичей в год.

Продукция будет поставляться не только строительным компаниям Челябинской области, но Прикамья, Оренбуржья, Башкортостана и Казахстана.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", "Керамик" простаивал с ноября 2016 года из-за снижения спроса на керамический пустотелый рядовой кирпич, выпускаемый заводом для возведения жилья. Между тем предприятие освоило производство полнотелого кирпича, который идет на промышленное строительство.

Еще в 2015 году на заводе "Керамик" была заменена автоматическая система управления (АСУ) германского концерна Siemens, контролирующая все этапы производства - от формования кирпича до его упаковки. Был обновлен и многоковшевой экскаватор, предназначенный для подачи шихты в пресс и формования сырца кирпича.

Пауза в работе предприятия позволила модернизировать печи интенсивной тепловой обработки (ИТО). Планируется, что проект общей стоимостью 15 миллионов рублей будет полностью завершен в 2017 году.